Il giornalista commenta lo sfogo di Davide Nicola dopo Como-Venezia e torna anche sugli episodi della sfida contro l'Inter

Redazione1908
orsato festival dello sport

VIDEO FCIN1908 / Orsato: "Il Var interviene su chiaro errore. Ma l'arbitro deve avere tre caratteristiche"

Giovanni Capuano interviene con toni durissimi sulle polemiche arbitrali che stanno accompagnando questo inizio di stagione in Serie A. Il giornalista, attraverso un post pubblicato su X, ha preso posizione a favore dell'allenatore del Venezia Davide Nicola, tornando anche sugli episodi contestati nella sfida contro l'Inter: LEGGI IL SUO SFOGO

capuano-quindi-bollito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti