Il giornalista ha puntato il dito sul mercato estivo dell'Inter
VIDEO / Barella: "Non accetto il disfattismo sull'Inter. Serve equilibrio"
Se l'Inter non sta facendo bene, è colpa di Chivu? Cosa rischia l'Inter, se rischia qualcosa? Sono questi gli interrogativi dei tifosi rivolti a Gianni Visnadi, che ha una visione molto precisa delle cose in casa Inter, a partire da alcune considerazioni di mercato: CONTINUA A LEGGERE.
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