Come sarà la griglia di partenza degli addetti ai lavori per la prossima stagione di Serie A?
VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…
Le grandi di Serie A misurano lo stato dei lavori nei primi test amichevoli di un certo rilievo. L'Inter, ieri, ha battuto il Manchester City ai rigori. Si tratta di calcio estivo, è sempre bene ricordarlo. E di questo avviso è anche Gianni Visnadi, che ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato della sua regola per interpretare le amichevoli e di quale sia la sua squadra favorita per la prossima stagione: CONTINUA A LEGGERE.
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