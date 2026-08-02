Le grandi di Serie A misurano lo stato dei lavori nei primi test amichevoli di un certo rilievo. L'Inter, ieri, ha battuto il Manchester City ai rigori. Si tratta di calcio estivo, è sempre bene ricordarlo. E di questo avviso è anche Gianni Visnadi, che ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato della sua regola per interpretare le amichevoli e di quale sia la sua squadra favorita per la prossima stagione: CONTINUA A LEGGERE.