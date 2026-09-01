Focus sulle occasioni create dall'Inter contro il Cagliari

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Esposito in sede per la firma sul rinnovo: "Sono felicissimo"

Contro il Cagliari l'Inter ha creato moltissime occasioni, anche se poi alla fine ne ha concretizzato solo una. A Radio Sportiva si è parlato proprio di questo: delle occasioni e della pericolosità dei nerazzurri in attacco. Gianni Visnadi ha risposto ad un tifoso che si lamentava dei tanti gol sbagliati, citando Lautaro e Dimarco: CONTINUA A LEGGERE.

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