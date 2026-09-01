Contro il Cagliari l'Inter ha creato moltissime occasioni, anche se poi alla fine ne ha concretizzato solo una. A Radio Sportiva si è parlato proprio di questo: delle occasioni e della pericolosità dei nerazzurri in attacco. Gianni Visnadi ha risposto ad un tifoso che si lamentava dei tanti gol sbagliati, citando Lautaro e Dimarco: CONTINUA A LEGGERE.