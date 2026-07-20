Maxi Lopez e Wanda Nara erano presenti alla finale della Coppa del Mondo a New York. L'ex calciatore era in diretta con Telefe per commentare il match tra Argentina e Spagna mentre l'imprenditrice stava lavorando per una collaborazione con un marchio. Ma durante la partita è arrivata una brutta notizia, che li ha fatti enormemente preoccupare. I figli adolescenti avuti nel loro primo matrimonio, che si trovano in vacanza nella casa di campagna fuori Milano insieme alla mamma di Wanda, sono stati vittime di una rapina proprio all'interno della villa: CONTINUA A LEGGERE.