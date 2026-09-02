L'ex presidente dell'Inter ha voluto omaggiare l'ormai ex direttore sportivo del club
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L'addio di Piero Ausilio all'Inter ha fatto rapidamente il giro del mondo. Una notizia giunta anche a Steven Zhang: l'ex presidente nerazzurro ha voluto omaggiare l'ormai ex direttore sportivo con un messaggio postato su Instagram. Poche parole, ma pregne di significato: "Il migliore di tutti".
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