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Dopo il vergognoso gesto dei tifosi della Juve, si attende una decisione del Giudice Sportivo. I tifosi bianconeri, durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, hanno voltato le spalle.

"Il cartellino rosso in faccia ad una curva che sceglie la strada dell’oltraggio nel momento del ricordo di Sandro Mazzola può arrivare già nella giornata di oggi: la sanzione appare scontata, non la sua entità. Il primo livello, codice di giustizia alla mano, parla di una multa fino a 50 mila euro, il secondo della chiusura del settore incriminato o di una sua parte. C’è anche una soluzione intermedia, ma spesso usata dalla toga del pallone: rinvio alla procura della Figc per un supplemento di inchiesta e fascicolo investigativo da riempire", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il gesto – spalle al campo durante il minuto di silenzio – ha avuto un impatto tale da toccare le corde dello choc in piena regola: nessuno poteva immaginarsi uno scatto del genere. Da qui, la possibilità che alla luce delle regole e di una reazione collettiva e profonda il giudice sportivo possa imboccare la via della pena più ingombrante: chiudere, come detto, il settore o uno dei suoi anelli e, magari, aprirlo alle scuole calcio o alle famiglie per la sfida del 18 ottobre all’Allianz Stadium con la Lazio. Alla Continassa è il momento delle riflessioni, soprattutto di natura tecnica e giuridica: i fatti di domenica pomeriggio possono configurare una situazione dove c’è spazio per far valere il “codice di gradimento”? Lo spazio c’è, anzi ci sarebbe, ma il contesto complica, e non poco, un intervento diretto e immediato del club bianconero: ad iscriversi al partito dei rivoltosi senza senso e logica alcuna sono state decine e decine di persone, un numero che, di fatto, annacqua la possibilità da parte della Juventus di mettere in campo lo strumento attraverso cui le squadre possono non vendere il titolo di accesso o sospenderne l’efficacia nei confronti di chi non tenga un comportamento conforme al codice di condotta".

"Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea prenderà al sua decisione tra poche ore dopo aver letto la relazione degli 007 federali presenti a bordo campo e sotto la curva sud bianconera. Una forte multa appare scontata, una limitazione del settore per la sfida in agenda dopo la sosta per gli impegni delle nazionali un’ipotesi ancora in campo: alla Continassa è tempo di riflessioni per capire come e se muoversi, il mondo del pallone, e non solo, si interroga. Qualcosa, domenica, è accaduto. Qualcosa di cui provare vergogna. La battaglia cultura è lunga", aggiunge Gazzetta.