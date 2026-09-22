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La sosta arriva al momento giusto. L'Inter sfrutterà queste tre settimane di pausa per avere a disposizione tutto il gruppo, in particolare per rimettere in condizione Djed Spence, che ancora non ha esordito. Come anticipato da Fcinter1908, l'esterno inglese sarà pronto alla ripresa.

"Il suo campionato inizierà contro il Parma, a metà ottobre, per immergersi subito nell’atmosfera di San Siro che ha visto per il momento soltanto dalla tribuna e da dietro un paio di occhialoni che riflettevano lo stemma dell’Inter. L’obiettivo comunque è chiaro e soprattutto fissato. Da lunedì prossimo, alla ripresa degli allenamenti (con chi c’è), Spence inizierà a lavorare insieme al resto dei compagni rimasti a Milano. Fino a quel momento continuerà a palesarsi ancora ad Appiano per ultimare il recupero in solitaria (come gli altri infortunati Calhanoglu e Stones), ormai agli sgoccioli", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"L’investimento fatto in estate lo eleva a proprietario delle vecchie terre di Dumfries, la condizione fisica non perfetta dopo un Mondiale bello ma dispendioso invece ha negato lui le prime cinque uscite di campionato e l’esordio in Champions. Avrà modo di rifarsi. In termini economici il suo valore è stato certificato in 30 milioni più 5 di bonus perché questa è la cifra con cui intorno a Ferragosto l’Inter è riuscita a convincere il Tottenham a cederlo. Acquisto più caro dell’estate nerazzurra insieme a Curtis Jones. Certo è che, al di là del solo denaro, è la volontà di Spence che ha fatto la differenza. Lì in Premier non avrebbe più avuto spazio, né l’adrenalina di metà settimana che solo la più ambita delle coppe europee può regalare. Il rinnovo di Pedro Porro gli ha chiuso la porta a una titolarità a cui a 26 anni non voleva rinunciare ma allo stesso tempo gli ha spalancato quella della Serie A, che le sue treccine le aveva già conosciute".

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"Sei mesi di prestito al Genoa a inizio 2024 poi è tornato al Tottenham, più per impedimenti finanziari dell’allora proprietà rossoblù che per reale volontà dello stesso club. Così è cresciuto e si è imposto nella sua Londra. Evidentemente non era il tempo di prendersi la A. Ora sì, è ciò che si augurano dalle parti di Appiano Gentile. Lì dove Djed si sta preparando per il gran ritorno. Il percorso di riatletizzazione è ora un’autostrada verso il Meazza. Un immaginario navigatore conferma che tra 18 giorni questa destinazione sarà raggiunta", spiega il quotidiano.