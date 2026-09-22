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Durante la trasmissione Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha detto la sua su chi sceglie tra l'attaccante della Roma Malen e quello dell'Inter Lautaro Martinez:

Malen è tipo quelli che si mettono la maschera tipo Superman, cioè gli dai la palla e lui si mette l'abito di Superman e diventa Malen. A un certo punto di Roma-Inter ho visto Dybala due volte tornare, Soulé l'ha fatto varie volte, Malen... Vabbè, se poi ti fa venti gol in ventidue partite... non si discute, non si discute. Oggi sentivo grandi discussioni, fantacalcistiche e calcistiche, Malen-Lautaro, Malen-Lautaro. Prendo sempre Lautaro"