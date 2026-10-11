Il giornalista commenta quanto accaduto in Inter-Parma e torna ad attaccare duramente il nuovo corso arbitrale e la gestione della tecnologia
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Paolo Ziliani torna a parlare di VAR e arbitri dopo quanto accaduto durante Inter-Parma. Il giornalista ha accolto come un segnale importante l’intervento della tecnologia che ha portato alla concessione di un calcio di rigore a San Siro, soprattutto dopo le numerose polemiche delle prime giornate di campionato.
Nel suo intervento Ziliani chiama direttamente in causa Daniele Orsato: LEGGI L’INTERVENTO COMPLETO SU GOLSSIP
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