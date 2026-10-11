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All'Inter è bastato meno di un tempo per chiudere la pratica Parma. Così, nella ripresa Cristian Chivu ha potuto ruotare gli uomini a disposizione, far rifiatare qualcuno e regalare minuti importanti a qualcun altro come nel caso di Spence, al debutto con la maglia nerazzurra, e Stankovic.

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"Nel secondo tempo l’Inter ha fatto accademia. Chivu ha regalato mezz’ora ad Aleksandar Stankovic e oltre 15 minuti a Djed Spence. Il figlio di Dejan non è né sarà mai Calhanoglu, ma lì nel mezzo in qualche modo può dire la sua, esprime una fisicità importante e un’idea ce l’ha. L’inglese, al debutto assoluto, ha ribadito di possedere una corsa impressionante, da spacca-fascia, anche se in un’occasione ha tentennato in fase difensiva".

(Gazzetta dello Sport)