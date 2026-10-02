Prime indiscrezioni sulla possibile maglia home dell’Inter 2027-28. A diffonderle è Footy Headlines, che nelle scorse ore ha pubblicato alcune immagini della divisa casalinga nerazzurra per la prossima stagione, parlando di un leak arrivato da myach_lab.

Il primo impatto è chiaro: la base resta quella più classica possibile, con le tradizionali strisce verticali nere e blu, ma reinterpretate con una soluzione grafica decisamente particolare. Secondo quanto mostrato dalle immagini circolate online, infatti, le strisce avrebbero un effetto sfumato, quasi a richiamare il movimento di un serpente, con blu e nero che tendono a fondersi tra loro.

Una scelta stilistica che prova a tenere insieme identità e novità. Da una parte c’è la volontà di non allontanarsi troppo dalla storia del club, dall’altra si intravede il tentativo di dare alla maglia un’impronta più moderna e riconoscibile.

I colori scelti da Nike

Un altro dettaglio che salta all’occhio riguarda gli accenti cromatici. Sempre secondo il leak, la maglia sarebbe completata dae da. Un mix non banale, soprattutto per una divisa home dell’Inter.

Storicamente, infatti, le maglie casalinghe nerazzurre hanno spesso alternato il bianco oppure il giallo-oro come colore di supporto alle classiche strisce. Vederli insieme sulla stessa maglia rappresenterebbe quindi una scelta piuttosto rara, almeno nella storia più recente del club.

Richiamo al Biscione

L’elemento più interessante, però, sembra essere proprio il concetto dietro al design. L’effetto grafico sulle strisce richiama chiaramente l’immaginario del, simbolo sempre più centrale nella comunicazione visiva dell’Inter negli ultimi anni.

Se il leak dovesse trovare conferma, Nike avrebbe quindi scelto di lavorare non soltanto sui colori, ma anche su un riferimento identitario molto forte, inserendolo direttamente nella struttura della maglia.

Quando può arrivare l’ufficialità

Al momento, naturalmente, si tratta solo di. Tuttavia, Footy Headlines sostiene che la nuova home kit dell’Inter per la stagione 2027-28 dovrebbe essere lanciata ufficialmente

Una cosa, però, è certa: la prossima maglia dell’Inter, se sarà davvero questa, non passerà inosservata.