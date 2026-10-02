Alle 20.45 allo Stade de France va in scena la sfida tra la Francia di Zinedine Zidane e l'Italia di Roberto Mancini: ecco le formazioni ufficiali

Marco Astori
Vieri

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Alle 20.45 allo Stade de France va in scena la sfida tra la Francia di Zinedine Zidane e l'Italia di Roberto Mancini: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.

Bastoni

Tra le file degli azzurri ci sono due interisti: dal 1' Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito in attacco, fuori Nicolò Barella. Panchina nei Bleus invece per Andy Diouf.

Conferenza Zidane

Le formazioni ufficiali:

FRANCIA - Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, O. Dembélé, Doué.

ITALIA - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Fagioli, Tonali; Kean, Pio Esposito, S. Esposito.

Barella Bastoni

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