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Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto anche sull'Inter a una settimana dalla ripresa del campionato:

"L’esterno inglese non ha ancora disputato una partita con la maglia nerazzurra in questo avvio di stagione, avendo dovuto recuperare la condizione dopo aver saltato di fatto la preparazione estiva. La sosta gli ha consentito di proseguire il percorso di riatletizzazione e, nei giorni scorsi, è arrivato anche il primo allenamento in gruppo. L’obiettivo è la convocazione contro il Parma del 10 ottobre.

È evidente che, in questo caso, il concetto di “nuovo acquisto” calzi alla perfezione. Chivu ha già costruito una parte della sua squadra senza Spence, ma poter contare finalmente su un esterno che offre caratteristiche differenti significa aggiungere una soluzione senza dover intervenire sul mercato. E non c’è soltanto lui. L’Inter attende anche il recupero di Hakan Calhanoglu, elemento centrale negli equilibri nerazzurri e reduce da uno stop muscolare che gli ha fatto saltare le ultime due giornate di campionato. L’obiettivo indicato per il turco è il ritorno contro il Parma. Anche Dimarco e Stones sono sulla strada del recupero, sebbene con tempistiche differenti.

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È qui che la sosta assume un significato diverso. Non è soltanto tempo da attraversare senza fare danni: può diventare una finestra nella quale una squadra recupera uomini, lavora sulle alternative e amplia il proprio ventaglio di possibilità".

(Fonte: Sportitalia)