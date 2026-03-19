"Niente multa per l’Interper aver utilizzato lo sponsor Betsson in Norvegia nella gara contro il Bodo/Glimt in Champions League. Lo ha spiegato a Calcio e Finanza un portavoce del Lotteritilsynet, l’Autorità norvegese per il gioco d’azzardo, che ha risposto a una nostra richieste di informazioni". Lo scrive Calcio e Finanza che ha spiegato come il club nerazzurro fosse finita in quella partita sotto osservazione da parte del Lotteritilsynet per via della sponsorizzazione sulla maglia nerazzurra.
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C&F – Inter, niente multa in Norvegia per l’utilizzo dello sponsor Betsson
In Norvegia non sono concesse sponsorizzazioni come quella con Betsson. Un portavce del Lotteritilsynet al sito ha spiegato: «In Norvegia è illegale offrire e promuovere giochi d’azzardo senza licenza. Lo scopo della legge norvegese sul gioco d’azzardo è garantire che i servizi di gioco siano organizzati in modo adeguato e sotto controllo pubblico, con l’obiettivo di prevenire il gioco problematico e altre conseguenze sociali negative legate al gioco».
«L’Autorità norvegese per il gioco ha deciso di non infliggere una sanzione economica dopo quanto avvenuto il 18 febbraio scorso. L’Autorità continuerà a monitorare la questione con le parti responsabili per prevenire episodi simili», conclude quindi il portavoce spiegando che al club nerazzurro non è stata data alcuna multa. Il club nerazzurro ha chiuso il suo contratto con il sito legato all’infotainment sportivo e non con il brand legato alle scommesse e ha ricevuto il via libera dall’Agcom, ricorda ancora Calcio e Finanza.
(Fonte: Calcio e Finanza)
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