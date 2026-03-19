C&F – Inter, niente multa in Norvegia per l’utilizzo dello sponsor Betsson

Il sito parla della questione che si era posta per la partita di andata di Champions della squadra nerazzurra contro il Bodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 17:16)

"Niente multa per l’Interper aver utilizzato lo sponsor Betsson in Norvegia nella gara contro il Bodo/Glimt in Champions League. Lo ha spiegato a Calcio e Finanza un portavoce del Lotteritilsynet, l’Autorità norvegese per il gioco d’azzardo, che ha risposto a una nostra richieste di informazioni". Lo scrive Calcio e Finanza che ha spiegato come il club nerazzurro fosse finita in quella partita sotto osservazione da parte del Lotteritilsynet per via della sponsorizzazione sulla maglia nerazzurra.

In Norvegia non sono concesse sponsorizzazioni come quella con Betsson. Un portavce del Lotteritilsynet al sito ha spiegato: «In Norvegia è illegale offrire e promuovere giochi d’azzardo senza licenza. Lo scopo della legge norvegese sul gioco d’azzardo è garantire che i servizi di gioco siano organizzati in modo adeguato e sotto controllo pubblico, con l’obiettivo di prevenire il gioco problematico e altre conseguenze sociali negative legate al gioco».

«L’Autorità norvegese per il gioco ha deciso di non infliggere una sanzione economica dopo quanto avvenuto il 18 febbraio scorso. L’Autorità continuerà a monitorare la questione con le parti responsabili per prevenire episodi simili», conclude quindi il portavoce spiegando che al club nerazzurro non è stata data alcuna multa. Il club nerazzurro ha chiuso il suo contratto con il sito legato all’infotainment sportivo e non con il brand legato alle scommesse e ha ricevuto il via libera dall’Agcom, ricorda ancora Calcio e Finanza.

(Fonte: Calcio e Finanza)