Partner Night, all’HQ Nike gli sponsor Inter a confronto con Ranocchia

L’appuntamento ha dato seguito al percorso intrapreso dal Club per favorire networking, stimolare sinergie e creare occasioni di dialogo con i partner
Dopo il “Partner Kick - Off” che ha inaugurato la stagione con la famiglia dei Partner, nella serata di giovedì 4 dicembre, l’HQ Nike ha ospitato la “Partner Night”, un appuntamento che ha dato seguito al percorso intrapreso insieme ai rappresentanti delle realtà che hanno deciso di sposare i valori e il percorso dell'Inter.

Accolti dal Top Management nerazzurro, gli ospiti sono stati coinvolti in uno speciale momento di confronto con la leggenda interista Andrea Ranocchia, che ha raccontato diversi episodi significativi della sua carriera da interista, aneddoti e curiosità che hanno reso l’incontro ancora più coinvolgente.

L'appuntamento ha dato seguito al percorso intrapreso dal Club per favorire networking, stimolare sinergie e creare occasioni di dialogo e crescita condivisa, intrapreso con l'obiettivo di valorizzare i Partner che hanno scelto di condividere la visione nerazzurra", ha spiegato in una nota pubblicato sul sito ufficiale il club nerazzurro.

