Protagonista l’associazione Real Eyes Sport, che da questa stagione entra a far parte delle collaborazioni del Club dedicate allo sport inclusivo

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 12:21)

Inter e Qatar Airways, Official Main Training Kit Partner del Club, hanno dato vita a un’importante iniziativa dedicata alla promozione dell’inclusione e del calcio per ogni abilità, in collaborazione con la leggenda del calcio internazionale Rio Ferdinand, nell’ambito del progetto globale Qatar Airways United.

Il programma ha preso forma in occasione del Derby di Milano, attraverso una due giorni di attività realizzate insieme a Real Eyes Sport, punto di riferimento per la pratica sportiva per giovani con disabilità visive. Il primo appuntamento ha visto protagonisti i ragazzi della squadra di calcio di Real Eyes Sport che hanno condiviso una sessione di allenamento speciale insieme ai giovani del Settore Giovanile dell’Inter e a Rio Ferdinand condividendo valori, tecnica e soprattutto la passione per il calcio.

Il giorno del derby, due giovani dell’associazione hanno preso parte ad un’esperienza “all access” unica nel suo genere: hanno vissuto il riscaldamento da bordo campo, seguito la partita dallo stadio immersi nell’atmosfera unica del derby della Madonnina e incontrato i giocatori nerazzurri al termine del match, accompagnati dallo stesso Rio Ferdinand.

Ad accogliere Ferdinand e la crew di Qatar Airways United all’Inter HQ è stato il Vice President Javier Zanetti,che ha illustrato l’impegno del Club nei progetti di responsabilità sociale: “L’inclusione è parte del nostro DNA. Da sempre l’Inter pone grande attenzione ai progetti a sostegno dell’inclusione sul territorio, che spesso si sviluppano insieme ai ragazzi del nostro Settore Giovanile. Sappiamo che lo sport è uno strumento fondamentale per sviluppare consapevolezza di sé e competenze utili per la vita fuori dal campo, e siamo orgogliosi di sostenere progetti come quelli di Real Eyes Sport".

Engr. Badr Mohammed Al-Meer, Chief Executive Officer del Gruppo Qatar Airways, ha dichiarato: "Lo sport ha la capacità unica di aprire le porte ai giovani di ogni estrazione sociale. Siamo orgogliosi di sostenere programmi come questo, che utilizzano il potere dello sport per creare connessioni, unità e un impatto reale. Crediamo che ogni giovane, indipendentemente dalla sua provenienza, abbia la possibilità di creare e raggiungere la grandezza. Questo programma fornisce alla prossima generazione le competenze e gli strumenti che consentono loro di perseguire l'eccellenza nei percorsi che hanno scelto e siamo lieti di farne parte".

Daniele Cassioli, Presidente di Real Eyes Sport, ha detto: “Sono molto felice per i nostri ragazzi, che grazie al lavoro dello staff e alla partnership con Inter hanno potuto vivere emozioni incredibili, giocando con le divise ufficiali del Club. Spesso le persone con disabilità vengono considerate per ultime, mentre in queste due giornate sono state

davvero al centro dell’attenzione e del palcoscenico più importante per loro: il campo, insieme a due campioni che hanno fatto la storia del calcio.”

Da questa stagione Real Eyes Sport entra a far parte delle collaborazioni attivate dall’Inter con associazioni locali che promuovono il calcio per ogni abilità, insieme a ASD Sporting 4E per il calcio DCPS e a Snakes Milano per il calcio in powerchair. Con questa collaborazione, Inter e Qatar Airways confermano il proprio impegno nel promuovere esperienze

capaci di generare un impatto positivo nelle comunità, sostenendo i valori dello sport come veicolo di crescita, inclusione e connessione tra le persone.

(Fonte: Inter)