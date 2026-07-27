In queste ore scadeva la possibilità da parte di Betsson di poter aggiungere ai quattro anni di contratto un ulteriore anno

Pasquale Guarro
Inter, novità sponsor

ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, doppia novità sugli sponsor: manica e...addio Betsson

L'Inter cercava da tempo un nuovo accordo commerciale per arricchire la maglietta e chiaramente trovare un buon accordo dal punto di vista economico. Stiamo parlando dello sponsor di manica e questo accordo è arrivato.

L'Inter, molto probabilmente già domani mattina, svelerà il nome del nuovo sponsor di manica però possiamo dire che è un accordo importante quello che ha raggiunto il club nerazzurro: l'Inter sarà la squadra che avrà lo sponsor di manica più remunerativo di tutta la Serie A.

FC Internazionale New Logo Is Displayed At Club's Headquarters
Getty

A proposito di sponsor, in queste ore scadeva la possibilità da parte di Betsson di poter aggiungere ai quattro anni di contratto un ulteriore anno: il contratto era infatti un 4+1. Betsson, secondo quanto appreso da Fcinter1908 in esclusiva, ha deciso di rinunciare al quinto anno, quindi gli anni di sponsorizzazione da parte di Betsson rimarranno quattro. Ricordiamo che erano quattro anni a 30 milioni di euro a stagione. Quindi la sponsorizzazione di Betsson scadrà nel 2028. E ciò significa che entro luglio del 2027, quindi entro il prossimo luglio, l'Inter dovrà già avere chiaro quale sarà il prossimo sponsor, il main sponsor per la stagione 2028/2029.

Inter, la scelta di Betsson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti