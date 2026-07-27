In queste ore scadeva la possibilità da parte di Betsson di poter aggiungere ai quattro anni di contratto un ulteriore anno
ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, doppia novità sugli sponsor: manica e...addio Betsson
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