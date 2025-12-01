«Innanzitutto Lautaro è forte perché si è allenato anche con me». Così, con una battuta Andrea Ranocchia, ha introdotto il suo discorso su Lautaro Martinez. «Per me è il più forte in Serie A. Non si deve analizzare solo quando segna e quando no. Per ogni difensore è difficile giocarci contro. Ti devi preparare, bruci tante energie per preoccuparti di Lautaro e lui è un giocatore che crea altri movimenti, spazio, difficoltà al difensore».
Ranocchia: “Lautaro non si giudica solo dai gol. La sua forza…”
Argomento del giorno il capitano dell'Inter: di lui ha parlato l'ex giocatore nerazzurro a Pressing
«La giornata in cui non fa l'assist o il gol crea buchi per altri giocatori. Questa è la sua forza. Quando gioca comunque lo senti. Le sostituzioni di Chivu? Ha trovato la chiave per entrare nell'anima di questa squadra. Comunque l'Inter crea tanto: mi auguro che lui faccia tanti gol quest'anno ma se anche non ne facesse tanti l'Inter ha chi segna», ha aggiunto l'ex nerazzurro.
(Fonte: Pressing)
