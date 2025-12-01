Ranocchia: “Lautaro non si giudica solo dai gol. La sua forza…”

«Innanzitutto Lautaro è forte perché si è allenato anche con me». Così, con una battuta Andrea Ranocchia, ha introdotto il suo discorso su Lautaro Martinez. «Per me è il più forte in Serie A. Non si deve analizzare solo quando segna e quando no. Per ogni difensore è difficile giocarci contro. Ti devi preparare, bruci tante energie per preoccuparti di Lautaro e lui è un giocatore che crea altri movimenti, spazio, difficoltà al difensore».