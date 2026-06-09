Real Madrid ed Emirates hanno raggiunto un accordo per proseguire insieme almeno fino al 2031. Il club spagnolo ha annunciato ufficialmente il rinnovo della partnership: «Real Madrid ed Emirates hanno rinnovato la loro alleanza affinché la più grande compagnia aerea internazionale al mondo continui a essere main sponsor del nostro club fino al 2031, consolidando un rapporto che durerà quasi due decenni».
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Sponsor di maglia, Real boom: 100 mln! Confronto devastante con le cifre di Inter, Milan e Juve
Secondo quanto appreso da AS, finora l’accordo si aggirava intorno ai 70-80 milioni di euro, ma con questo nuovo rinnovo il club blanco incasserà circa 100 milioni di euro per la sponsorizzazione sulla maglia. Il Real Madrid diventerà così il club che guadagna di più da questo tipo di accordo.
Real Madrid ed Emirates collaborano dal 2011, ma solo dal 2013 la compagnia aerea è diventata main sponsor di maglia. Con il nuovo accordo, il rapporto tra le parti arriverà a vent’anni. Il marchio Fly Emirates sulla camiseta del Madrid è già destinato a diventare la sponsorizzazione più longeva nella storia del club: «Questo rinnovo segna una tappa importante, trasformandosi nella sponsorizzazione di maglia più duratura nella storia della Liga».
Facendo un confronto con le società della Serie A, l’accordo appena firmato con Emirates dal Real Madrid equivale a quello sottoscritto da Milan, Inter e Juventus con i relativi sponsor di maglia, a dimostrazione dell’enorme cifra che il club di Florentino Perez.
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