Real Madrid ed Emirates hanno raggiunto un accordo per proseguire insieme almeno fino al 2031. Il club spagnolo ha annunciato ufficialmente il rinnovo della partnership: «Real Madrid ed Emirates hanno rinnovato la loro alleanza affinché la più grande compagnia aerea internazionale al mondo continui a essere main sponsor del nostro club fino al 2031, consolidando un rapporto che durerà quasi due decenni».