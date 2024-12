Vendita prodotti, l’Inter vola: nerazzurri primi in Italia, le cifre. Il ‘caso’ Milan

Una lunga e dettagliata analisi di Calcio e Finanza certifica la bontà del lavoro dell'Inter per quanto riguarda la vendita di prodotti e licenze. I nerazzurri, infatti, sono diventati i migliori in Italia da questo punto di vista, grazie all'accordo con Nike, da cui l'Inter ha riacquistato i diritti di licenza e vendita nel 2019. Ora l'Inter vende in totale autonomia, con crescite vertiginose.