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Se San Siro riesce oggi a creare un'atmosfera da brividi, il futuro Generali Stadium non vuole essere da meno. Uno dei tratti peculiari del futuro impianto di Inter e Milan, come nelle intenzioni di Foster e Manica, saranno infatti le due curve, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"Il numero da ricordare è uno su tutti: 37. Perché di 37 gradi sarà l’inclinazione di questi settori gemelli. Ripide, come il Muro Giallo di Dortmund. La garanzia, hanno spiegato ieri, nel giorno della presentazione, Lord Norman Foster e David Manica, è quella di un’atmosfera da brividi. Ancora più di quanto non lo sia oggi, anche grazie ad un’ottimizzazione acustica che renderà “il catino” più focoso che mai. Allo stesso tempo queste migliorie hanno come ulteriore scopo il voler preservare quel clima a cui San Siro ha abituato tutti (...). La nuova struttura che avrà il Generali, già da adesso, lancia un messaggio preciso: lo stadio sarà radicato nel passato, continuerà ad esprimere le sue origini, ma è “inclinato” verso il futuro".

"Le curve saranno di 15 file più vicine al campo rispetto a quanto non siano oggi e la capienza sarà di 11.600 posti ciascuna (sui 71.500 complessivi). San Siro ha un’anima — due, ovviamente — e questo spirito gli permette di mantenere e valorizzare tutto ciò che contiene per novanta minuti di passione allo stato puro. La visuale sarà totale, ma occhio a non soffrire di vertigini. Probabilmente nel pensare alla ripidità e alla concentrazione di tifosi nelle curve i due architetti si saranno anche immaginati calciatori. E avranno pensato alla soggezione degli avversari davanti a uno spettacolo simile. Compatto e spaventoso se non è dalla tua parte. Ma inevitabilmente anche a quanto dovrà essere “muro domestico” per chi è di casa".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)