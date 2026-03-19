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fcinter1908 societa e storia stadio Marotta: “Abbattimento Meazza triste ma necessario. Progetto nasce da tre bisogni. Milano…”

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Marotta: “Abbattimento Meazza triste ma necessario. Progetto nasce da tre bisogni. Milano…”

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Il presidente dell'Inter è intervenuto in video conferenza a Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza e ha parlato del progetto nuovo stadio
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«"Triste" ma "necessario"». Così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza ha parlato del nuovo impianto e di come verrà portato avanti il progetto.

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Getty Images

«Il nuovo impianto - ha aggiunto il massimo dirigente del club nerazzurro - nasce dalla necessità di raggiungere gli standard mondiali per sicurezza, ospitalità e comfort. San Siro era del Comune, l'abbiamo acquistato grazie alla tenacia delle due proprietà e alla battaglia del sindaco Sala".

Marotta sottolinea come in Italia la burocrazia sia fonte di problemi in questo tipo di progetti: «In Europa in 20 anni hanno costruito 256 stadi, in Italia ne abbiamo ristrutturati sei. L'età media dei nostri impianti è 56 anni, speriamo che per gli Europei del 2032 ci sia il nuovo stadio. È inimmaginabile che Milano non partecipi ad un palcoscenico così». 

(Fonte: ANSA)

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