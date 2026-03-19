Il presidente dell'Inter è intervenuto in video conferenza a Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza e ha parlato del progetto nuovo stadio

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 20:02)

«"Triste" ma "necessario"». Così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza ha parlato del nuovo impianto e di come verrà portato avanti il progetto.

«Il nuovo impianto - ha aggiunto il massimo dirigente del club nerazzurro - nasce dalla necessità di raggiungere gli standard mondiali per sicurezza, ospitalità e comfort. San Siro era del Comune, l'abbiamo acquistato grazie alla tenacia delle due proprietà e alla battaglia del sindaco Sala".

Marotta sottolinea come in Italia la burocrazia sia fonte di problemi in questo tipo di progetti: «In Europa in 20 anni hanno costruito 256 stadi, in Italia ne abbiamo ristrutturati sei. L'età media dei nostri impianti è 56 anni, speriamo che per gli Europei del 2032 ci sia il nuovo stadio. È inimmaginabile che Milano non partecipi ad un palcoscenico così».

(Fonte: ANSA)