Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo essere stato protagonista della sfida tra Atalanta e Cagliari, Daniel Maldini ha festeggiato nella serata di sabato. L'attaccante è stato protagonista di un incidente in auto e gli è stata ritirata la patente:

"La società gli aveva accordato il permesso di stare un giorno a casa, per poi ripresentarsi oggi pomeriggio all’allenamento e iniziare a preparare la sfida di sabato a Udine. Il guaio è avvenuto intorno alle 5.15 del mattino, nella notte tra sabato e domenica. Maldini era al volante di una Porsche Carrera e sulla sua auto c’erano altri tre amici, due ragazzi e una ragazza. Ma nell’incidente sono coinvolte sei persone. Tutte in buone condizioni, come lo stesso calciatore che è stato dimesso dal Fatebenefratelli ed è rientrato a casa a dormire. Secondo le prime ricostruzioni arrivando da Piazza Caneva, Maldini non avrebbe dato la precedenza a una Golf che procedeva in via Caracciolo in direzione Mac Mahon con a bordo un uomo e una donna. Da lì l’impatto che ha spedito la Golf contro un Suv Mercedes Glb, parcheggiato, e danneggiato sul lato del guidatore. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un’auto medica", scrive La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Le rassicurazioni sulle condizioni di salute fornite in mattinata dall’avvocato Danilo Buongiorno («Il ragazzo sta bene») sembravano preludere a una tranquilla soluzione dell’accaduto, ma il problema è arrivato dopo, nel tardo pomeriggio. Perché Maldini è risultato positivo all’etilometro, con un valore di 0,91 mg/l alla prima prova e 0,89 alla seconda, così gli è stata ritirata la patente ed è partita la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Quel che è peggio, pure il pre test per verificare l’assunzione di droghe ha dato esito positivo. E ora si attendono i risultati degli esami tossicologici effettuati in ospedale. Insomma, Maldini trema e il Cagliari pure. Anche se la società, al momento, ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti del ragazzo che, teoricamente, oggi dovrebbe ripresentarsi in Sardegna".