L'attaccante è stato protagonista di un incidente in auto e gli è stata ritirata la patente

Andrea Della Sala
lautaro bici (1)

VIDEO / Bike sharing di notte a Milano per Lautaro e Agus: "L'ho invitato..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo essere stato protagonista della sfida tra Atalanta e Cagliari, Daniel Maldini ha festeggiato nella serata di sabato. L'attaccante è stato protagonista di un incidente in auto e gli è stata ritirata la patente:

"La società gli aveva accordato il permesso di stare un giorno a casa, per poi ripresentarsi oggi pomeriggio all’allenamento e iniziare a preparare la sfida di sabato a Udine. Il guaio è avvenuto intorno alle 5.15 del mattino, nella notte tra sabato e domenica. Maldini era al volante di una Porsche Carrera e sulla sua auto c’erano altri tre amici, due ragazzi e una ragazza. Ma nell’incidente sono coinvolte sei persone. Tutte in buone condizioni, come lo stesso calciatore che è stato dimesso dal Fatebenefratelli ed è rientrato a casa a dormire. Secondo le prime ricostruzioni arrivando da Piazza Caneva, Maldini non avrebbe dato la precedenza a una Golf che procedeva in via Caracciolo in direzione Mac Mahon con a bordo un uomo e una donna. Da lì l’impatto che ha spedito la Golf contro un Suv Mercedes Glb, parcheggiato, e danneggiato sul lato del guidatore. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un’auto medica", scrive La Gazzetta dello Sport.

Daniel Maldini

daniel maldini cagliari
Getty Images

"Le rassicurazioni sulle condizioni di salute fornite in mattinata dall’avvocato Danilo Buongiorno («Il ragazzo sta bene») sembravano preludere a una tranquilla soluzione dell’accaduto, ma il problema è arrivato dopo, nel tardo pomeriggio. Perché Maldini è risultato positivo all’etilometro, con un valore di 0,91 mg/l alla prima prova e 0,89 alla seconda, così gli è stata ritirata la patente ed è partita la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Quel che è peggio, pure il pre test per verificare l’assunzione di droghe ha dato esito positivo. E ora si attendono i risultati degli esami tossicologici effettuati in ospedale. Insomma, Maldini trema e il Cagliari pure. Anche se la società, al momento, ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti del ragazzo che, teoricamente, oggi dovrebbe ripresentarsi in Sardegna".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti