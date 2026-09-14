In una lunga intervista al Corriere della Sera, Walter Sabatini ha affrontato diversi argomenti. Una delle domande poste al dirigente è sul giocatore che lo diverte di più. La risposta di Sabatini è chiara: "Paulo Dybala, un campione residuale del nostro campionato. Negli anni Novanta avevamo Ronaldo, Platini, Rummenigge. Ora di quella stirpe di fenomeni, c’è solo Paulo in Serie A".

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Trova interessanti le gare del campionato?

«Tutte le guardo, me le gusto con i popcorn. In ogni sfida trovo uno spunto: una giocata, la disperazione di chi è con l’acqua alla gola, l’euforia data dalla consapevolezza del più forte».

Chi ha più valori in questo momento in Italia?

«Nell’ambiente romanista c’è grande euforia. Una coesione spirituale che fa sentire tutti imbattibili. Ma per qualità della rosa e profondità delle scelte l’Inter è un gradino sopra tutte».

Non ha rimpianti per non aver sfruttato l’occasione nerazzurra?

«Molti. Sono stato una meteora, gli abitanti della Terra neanche mi hanno visto passare».

Il punto di forza dell’Inter?

«Chivu, che conosco bene. È un pragmatico elastico. Sa cambiare idea quando serve. La coerenza è una malattia dell’uomo».

(Corriere della Sera)