Salernitana, Iervolino: “Cavani? Forse resterà un sogno. Mercato? Siamo ottimisti”

"Festeggiamo 103 anni e non li sentiamo. Siamo in grande spolvero, dopo una stagione difficile. Sappiamo che ora ce ne aspetta un'altra, ma l'amore dei tifosi è grande e non vediamo l'ora di ricominciare. Siamo fiduciosi. Dopo due anni di pandemia ci eravamo abituati a stare rintanati e con gli stadi vuoti. Adesso abbiamo lasciato il peggio, il calcio è gioia e aggregazione e anche Salerno è tornato l'entusiasmo". Così Danilo Iervolino, patron della Salernitana, parlando ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show.