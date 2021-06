Piccinini: “Attorno all’Italia entusiasmo pazzesco. All’Europeo vietato fare calcoli”

In collegamento con Sky Sport dagli spalti dello stadio Olimpico di Roma, Sandro Piccini ha raccontato l'entusiasmo attorno all'Italia

"C'è un entusiasmo pazzesco e questo non può non aiutare chi giocherà stasera, che avrà grandi motivazioni. All'Europeo non si scherza e non si fanno calcoli. Non ci sono certezze, la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Andiamo avanti così, perché ci sono le condizioni ideali. E' un'occasione per aumentare l'entusiasmo, avanti tutta".