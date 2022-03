EDICOLA CDS / Inzaghi si gioca tutto. Perché Juve-Inter pesa sul futuro del tecnico

La prima pagina del Corriere dello Sport del 30 marzo 2022

C'è spazio anche per l'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi. Questo il titolo del quotidiano: "Scudetto e panchina: Inzaghi si gioca tutto. Perché Juve-Inter pesa sul futuro del tecnico. Deve battere Allegri per rilanciarsi nella corsa al titolo e non far rimpiangere Conte. Brozo sì, De Vrij in forse".