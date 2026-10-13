Intervenuto in diretta nel podcast Tutti in the Box, Orazio Accomando, giornalista, ha lanciato così una provocazione su Nicolò Barella

Marco Astori
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Intervenuto in diretta nel podcast Tutti in the Box, Orazio Accomando, giornalista, ha lanciato così una provocazione su Nicolò Barella.

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"Ho una provocazione per voi: tra Nazionale e Inter non è che sta venendo meno qualche certezza a Nicolò Barella? In Nazionale ha giocato 120 minuti su 400 a disposizione e ha fatto turnover in campionato dopo che aveva giocato pochissimo in Nazionale.

Barella
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Negli ultimi anni è sempre stato Barella più 10: c'è questa sensazione ancora all'Inter e in Nazionale?", le sue parole.

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