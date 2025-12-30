FC Inter 1908
Adani: “Sanno tutti cosa succede nella stanza dei bottoni. Se l’Inter arriva seconda, Marotta…”

L'ex calciatore ha ripreso le parole del presidente sul Napoli favorito e ha parlato dell'allenatore nerazzurro
Eva A. Provenzano
Nei giorni scorsi un botta e risposta tra Conte e Marottaha acceso i fari sulla favorita del campionato. Per l'allenatore del Napoli vincere per un club diverso da . In un video pubblicato sui social, Lele Adani è tornato su quanto ha detto a Viva El Futbol: «Se l'Inter arriva seconda devi uscire a difendere Chivu. Stando a quello che dice Marotta, se il Napoli è nettamente la squadra favorita allora l'Inter può arrivare seconda. Se tu dici che è nettamente favorito il Napoli allora tu se l'Inter arriva seconda devi uscire e difendere Chivu». 

«Quando sarà, vedremo come andrà poi, poi dovrai difendere perché le cose le sanno tutti poi cosa accade dalla mattina alla sera nella stanza dei bottoni. Perché mentre adesso è una scelta che giustamente ha colpito tutti, quando a giugno si fa il conto io sono sicuro che noi tre (lui, Cassano e Ventola.ndr) sapremo valutare la serietà, il lavoro, la crescita, le scelte e anche il linguaggio di Cristian Chivu che è già l'allenatore dell'Inter e lo è stato da tre giorni», ha aggiunto.

«Io non so se dietro le quinte, visto che poi il movimento ti dice, però non ha vinto, però non è esperto, però il Napoli con mille difficoltà ti è davanti, allora poi va difeso eh. Da proprietà e presidenza perché noi di certo lo difendiamo perché sappiamo valutare le cose fatte bene ma è là che andeà difeso perché stanno alla valutazione fatta da Marotta il Napoli dovrebbe vincere», ha aggiunto l'ex calciatore nerazzurro nella sua analisi sul momento nerazzurro e sull'allenatore.

