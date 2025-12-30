È stata pubblicata online la decima edizione del Bilancio Integrato FIGC e ci sono le parole del presidente Gabriele Gravina in merito al calcio italiano e al suo sviluppo. «Per la sua capacità unica di unire persone, territori e generazioni, il calcio ha una responsabilità che va oltre la competizione e la performance. Per questo la FIGC ha deciso di intraprendere un percorso convinto e strutturato nel campo della sostenibilità sociale e ambientale», ha sottolineato.