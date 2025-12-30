È stata pubblicata online la decima edizione del Bilancio Integrato FIGC e ci sono le parole del presidente Gabriele Gravina in merito al calcio italiano e al suo sviluppo. «Per la sua capacità unica di unire persone, territori e generazioni, il calcio ha una responsabilità che va oltre la competizione e la performance. Per questo la FIGC ha deciso di intraprendere un percorso convinto e strutturato nel campo della sostenibilità sociale e ambientale», ha sottolineato.
Gravina: “Calcio motore del cambiamento e piattaforma sociale senza uguali”
«Vogliamo che il calcio diventi un vero e proprio motore di cambiamento. Un motore capace di produrre valore duraturo, materiale e immateriale, per la comunità. Questo documento rendiconta i risultati ottenuti in un anno di straordinaria evoluzione, dove abbiamo abbracciato sfide che sembravano distanti dal nostro mondo e che, invece, hanno generato un impatto molto positivo».
Motore sociale—
«Inclusione, valorizzazione dei giovani, educazione, tutela della salute e dell’ambiente. Sono solo alcuni dei temi che fanno oggi del calcio una piattaforma sociale senza eguali, che merita ancora maggiore attenzione per l’impegno e per i risultati a vantaggio della società civile», ha aggiunto il numero uno della Federcalcio.
(Fonte: figc.it)
