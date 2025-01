Il futuro dei due centrocampisti è in bilico, ma per gennaio non dovrebbero esserci clamorosi movimenti

Si accende il mercato, ma l'Inter non sembra al centro delle trattative. È Frattesi la trattativa più calda in casa nerazzurra: il centrocampista cerca maggiore spazio e sulle sue tracce c'è la Roma. I nerazzurri hanno sondato anche Pellegrini, che fino al derby sembrava in uscita dalla Capitale.

"Spesso si dice che i gol vanno pesati e quello di domenica realizzato da Lorenzo Pellegrini pesa come un macigno. Una rete che può rappresentare una sliding doors importante per la sua carriera e per il futuro. E il futuro, almeno per ora, è a tinte giallorosse. Escluso l'addio a gennaio che era già difficile nelle scorse settimane. L'Inter ha chiesto informazioni ma tutti i discorsi sono rimandati all'estate. Timido, invece, l'interesse del Napoli. Il contratto è in scadenza il 30 giugno 2026, e non c'è stato nessun contatto per discutere del rinnovo. Ma ora Lorenzo ha altro per la testa. Nel mirino c'è il Bologna", riporta Il Messaggero.