Ferrara: “Inter perfetta col Como. A maggior ragione se si pensa alla rivale”

Ciro Ferrara , su DAZN, ha commentato la vittoria dell'Inter sul Como : «Partita perfetta? Assolutamente. A maggior ragione si può dire per il valore della rivale. Il Como esprime grande qualità di gioco e ti pressa tantissimo», ha sottolineato nel suo intervento andato in onda nel programma 'Fuoriclasse' condotto da Diletta Leotta .

«Questa particolarità ha fatto in modo che l'Inter affrontasse la partita con la testa giusta. E quando hai la qualità per uscire dal primo pressing ti trovi delle praterie. Poi quando hai quella qualità davanti viene fuori quel tipo di partita», ha aggiunto Ferrara.