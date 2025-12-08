Ciro Ferrara, su DAZN, ha commentato la vittoria dell'Inter sul Como: «Partita perfetta? Assolutamente. A maggior ragione si può dire per il valore della rivale. Il Como esprime grande qualità di gioco e ti pressa tantissimo», ha sottolineato nel suo intervento andato in onda nel programma 'Fuoriclasse' condotto da Diletta Leotta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ferrara: “Inter perfetta col Como. A maggior ragione se si pensa alla rivale”
ultimora
Ferrara: “Inter perfetta col Como. A maggior ragione se si pensa alla rivale”
L'ex calciatore, su DAZN, ha commentato la larga vittoria nerazzurra contro gli uomini di Fabregas
«Questa particolarità ha fatto in modo che l'Inter affrontasse la partita con la testa giusta. E quando hai la qualità per uscire dal primo pressing ti trovi delle praterie. Poi quando hai quella qualità davanti viene fuori quel tipo di partita», ha aggiunto Ferrara.
«Il Como prima della gara contro i nerazzurri non aveva mai incassato più di un gol a partita», ha fatto notare inoltre l'ex calciatore sul valore della vittoria dei nerazzurri contro la formazione di Fabregas.
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA