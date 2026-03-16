FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “Vedo stanchezza nell’Inter. Deve rinnovare sia il parco giocatori che le idee…”

ultimora

Adani: “Vedo stanchezza nell’Inter. Deve rinnovare sia il parco giocatori che le idee…”

Adani: “Vedo stanchezza nell’Inter. Deve rinnovare sia il parco giocatori che le idee…” - immagine 1
Durante La Nuova Ds, l'ex difensore Lele Adani analizza il momento dell'Inter dopo il pareggio con l'Atalanta
Andrea Della Sala Redattore 

Durante La Nuova Ds, l'ex difensore Lele Adani analizza il momento dell'Inter dopo il pareggio con l'Atalanta:

Adani: “Vedo stanchezza nell’Inter. Deve rinnovare sia il parco giocatori che le idee…”- immagine 2

"È qualche partita che l'Inter non è più brillante e fa degli errori anche grossolani per una squadra in controllo. C'è un po' di apatia, di stanchezza. Non dimentichiamo che l'anno scorso l'Inter di questi tempi era in corsa su tutti i fronti e poi non raccolse nulla. Dura portare avanti le competizioni, dura quando vieni da qualche partita dove la tua espressione calcistica che è stata quella di dominare il gioco viene meno e ti accorgi che Calhanoglu non c'è, Lautaro non c'è e la sua mancanza è pesante. Ti accorgi che gli altri cominciano a conoscerti, cominciano a crederci, questo insegnamento l'Inter lo deve tenere presente per il futuro perché le idee invecchiano e l'Inter deve rinnovare sia il parco giocatori che le idee"

Leggi anche
Frattesi: “Scalvini, m’hai preso te lo giuro su mia madre!”....
Mauro attacca: “Fate le vittime a +8”. Biasin replica, incredibile...

© RIPRODUZIONE RISERVATA