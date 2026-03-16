"È qualche partita che l'Inter non è più brillante e fa degli errori anche grossolani per una squadra in controllo. C'è un po' di apatia, di stanchezza. Non dimentichiamo che l'anno scorso l'Inter di questi tempi era in corsa su tutti i fronti e poi non raccolse nulla. Dura portare avanti le competizioni, dura quando vieni da qualche partita dove la tua espressione calcistica che è stata quella di dominare il gioco viene meno e ti accorgi che Calhanoglu non c'è, Lautaro non c'è e la sua mancanza è pesante. Ti accorgi che gli altri cominciano a conoscerti, cominciano a crederci, questo insegnamento l'Inter lo deve tenere presente per il futuro perché le idee invecchiano e l'Inter deve rinnovare sia il parco giocatori che le idee"