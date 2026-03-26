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fcinter1908 ultimora Adani: “Oggi mi aspetto il vero Barella, anche emotivamente. Se lui è felice…”

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Adani: “Oggi mi aspetto il vero Barella, anche emotivamente. Se lui è felice…”

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Sulla Rai prima di Italia-Irlanda del Nord, Lele Adani ha parlato così del centrocampista dell'Inter Nicolò Barella
Alessandro Cosattini Redattore 

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Sulla Rai prima di Italia-Irlanda del Nord (qui le formazioni ufficiali), Lele Adani ha parlato così del centrocampista dell'Inter Nicolò Barella.

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“Mi aspetto una partita da Barella vero, anche coinvolto diciamo a livello emotivo, questo mi aspetto da Barella oggi. Se lui riesce a essere il tuttocampista che conosciamo ed è coinvolto, felice e ispirato, è contagioso e cresce di rendimento tutta la Nazionale”, ha detto l’ex difensore Adani.

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