Dopo il rientro dalla pausa delle Nazionali, l'Inter sarà attesa dalla delicata sfida contro la Roma a San Siro nel giorno di Pasqua.
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fcinter1908 ultimora Agresti: “All’Inter manca un giocatore come Kone e la Roma può venderlo anche…”
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Agresti: “All’Inter manca un giocatore come Kone e la Roma può venderlo anche…”
, Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Kone, centrocampista che piace tanto all'Inter
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Manu Kone, uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri:
"L'Inter può provare a prendere Koné, i neroazzurri hanno bisogno in mezzo al campo di un giocatore di quel tipo. Avevano provato a prendere uno con caratteristiche simili, non paragonabile dal punto di vista dell'esperienza e della statura, come Diouf.
Un giocatore alla Koné è ritenuto fondamentale dall'Inter, se effettivamente potrà essere Koné dipende dalla Roma e dalla necessità di vendere. L'Inter avrà diverse situazioni da risolvere e la Roma di fronte a cifre adeguate può venderlo entro il 30 giugno".
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