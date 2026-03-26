"L'Inter può provare a prendere Koné, i neroazzurri hanno bisogno in mezzo al campo di un giocatore di quel tipo. Avevano provato a prendere uno con caratteristiche simili, non paragonabile dal punto di vista dell'esperienza e della statura, come Diouf.

Un giocatore alla Koné è ritenuto fondamentale dall'Inter, se effettivamente potrà essere Koné dipende dalla Roma e dalla necessità di vendere. L'Inter avrà diverse situazioni da risolvere e la Roma di fronte a cifre adeguate può venderlo entro il 30 giugno".