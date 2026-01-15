Adani: “Videini? Quella di Spalletti è una battuta ma con Allegri non c’è mai…”

"Il discorso del cortomuso di Allegri è legato al fatto che glielo chiedono e sono veramente delle scemenze. Purtroppo il livello di alcuni luoghi che si chiamano sala stampa dove, per favorire il vero senso dei videini, che non è il video ma il servilismo. Il punto del videino è la traduzione del servilismo.

I videini li fanno tutti, Spalletti ha risposto con una battuta però è come fai il videino all'attitudine di avere due pesi e due misure, o essere accondiscendente o incalzante o professionale in sala stampa che, nel caso di Allegri, non c'è. I tanti servi che ci sono in Italia, in conferenza si devono fare domande professionali, in certi luoghi si fanno, in altri no", dice Adani.