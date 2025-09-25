Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha parlato ai microfoni di TMW del gol segnato dall'attaccante del Sassuolo, in prestito dal Napoli:
Ag Cheddira: “Gol a San Siro contro l’Inter? Bella soddisfazione, il suo obiettivo è…”
"Fare gol a San Siro è una bella soddisfazione anche se non è servito purtroppo a portare punti. Siamo contenti comunque di come ha iniziato a livello personale Walid, anche se è solo l'inizio. Il ragazzo si è presentato nel migliore dei modi. Al di là del gol, anche con la Lazio è entrato con lo spirito giusto. Ha trovato un ambiente che lo ha accolto benissimo, l'allenatore ha detto di apprezzarlo sia come giocatore che come ragazzo. Walid lo conosco, è una garanzia da questo punto di vista".
Questo diritto di riscatto è una motivazione in più per fare bene?
"Assolutamente, può essere una motivazione ulteriore. Negli ultimi anni non eravamo mai riusciti ad inserire il diritto di riscatto, questa volta sì. Walid è un ragazzo che sa dare sempre il massimo e lo farà anche stavolta".
I suoi prossimi obiettivi?
"Il suo obiettivo è quello di riconfermarsi per quello che aveva già fatto vedere in Italia. In Serie A nella seconda parte di stagione vissuta al Frosinone aveva contribuito in maniera importante ai risultati sfiorando una storica salvezza. Ora cerca la salvezza con il Sassuolo, vuole crescere e magari riconquistare la Nazionale".
