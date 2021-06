Ag Wijnaldum: “Vicino all’Inter, offerta non confermata per problemi Zhang che…”

Un clamoroso retroscena di mercato che riguarda l'Inter e il capitano della nazionale olandese, che ha scelto il PSG

Un clamoroso retroscena di mercato che riguarda uno dei protagonisti degli Europei in corso. Precisamente, il capitano dell’Olanda, che ieri ha vinto 2-0 contro l’Austria nella seconda giornata della fase a gironi di Euro2020. Stiamo parlando di Georginio Wijnaldum, centrocampista classe 1990 che ha già firmato un contratto con il PSG dopo la scadenza del contratto con il Liverpool. Il giocatore è stato a un passo dalla nostra Serie A nei mesi scorsi, in particolare all’Inter. Lo ha svelato il suo agente, Humphry Nijman, in esclusiva a Here We Go Podcast:

Queste le parole dell’agente di Wijnaldum, tradotte e riportate da FCInter1908: “A gennaio l’Inter si è fatta sentire con Piero Ausilio, che ha fatto un’offerta al giocatore. Poi per i problemi finanziari dell’Inter e di Steven Zhang, che ha avuto difficoltà a portare soldi fuori dalla Cina, hanno interrotto le trattative, perché l’Inter non poteva mantenere quello che aveva promesso in un primo momento. L’Inter è stato il primo club a mostrare interesse per Gini, poi anche la Juventus con Paratici e nello stesso periodo il Psg e Leonardo. Del Barcellona sapevamo da tempo dell’interesse, visto il rapporto tra Gini e Koeman. L’Inter ha fatto un’offerta importante, se non ci fossero stati i problemi economici sarebbe stata un’opzione reale per Gini”, dichiara Nijman.

(Fonte: Here We Go Podcast)