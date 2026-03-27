"Dopo mesi da Roberto Carlos, da qualche settimana è tornato Dimarco. Sempre bravo, non più bravissimo", il commento di Visnadi

Matteo Pifferi Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 12:32)

L'Italia ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord e ha staccato il pass per l'atto finale dei Playoff per il Mondiale 2026. Dopo un primo tempo decisamente sottotono, gli azzurri sono riusciti a sbloccarla con una conclusione dal limite di Tonali, prima del raddoppio di Kean che ha congelato il risultato e tolto di dosso ansia e preoccupazione.

Gianni Visnadi, giornalista, è intervenuto sul Giornale per dare i voti agli azzurri. Il focus è sui 4 interisti scesi in campo, due dei quali sono stati bocciati da Visnadi. Voto 5 sia per Bastoni sia per Barella: "Torna dopo 20 giorni e si vede. Unico ammonito della sfida. La posizione centrale non lo favorisce", il commento su Bastoni. "Non è che se uno lo vesti d'azzurro, cambia passo all'improvviso. Lui è imbolsito da tempo, ma lo sapevano tutti. Perché farne un titolare di una partita cosi?", quello su Barella.

Ampiamente promossi - entrambi 6,5 - Dimarco e Pio Esposito. "Dopo mesi da Roberto Carlos, da qualche settimana è tornato Dimarco. Sempre bravo, non più bravissimo. Sfiora il gol nel primo tempo", in riferimento all'esterno di centrocampo. "Entra e manda Kean in porta. Sfiora il gol. Buon allenamento per martedì: non può non giocare la finale", quello invece di Pio.