Il giornalista ha svelato il retroscena del confronto nello spogliatoio dopo la pesante sconfitta contro il PSV

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 15:14)

Dopo la sconfitta contro il Bologna il Napoli è finito sul banco degli imputati e il più critico di tutti è stato proprio l'allenatore azzurro, Antonio Conte che nella sua analisi del post partita ha proprio detto: "Non voglio accompagnare il morto" facendo intendere di non sentirsi più seguito.

A Pressing, di questo momento della squadra campione d'Italia, ha parlato Sandro Sabatinie raccontato di un retroscena su un episodio che sarebbe accaduto dopo la sconfitta per sei a due contro il PSV in Champions.

«Io credo che ci sia uno scollamento, non voglio guardare sempre ai retroscena, ma mi risulta che ci sia uno scollamento tra Conte e parte dei giocatori, almeno quelli che non l'hanno apprezzato nella scorsa stagione. Exit strategy? Quando un allenatore dice deve parlare con la società perché deve parlare con la società? Dovrebbe parlare prima con i calciatori o con i calciatori ci ha già parlato? Se volete vi racconto una cosa. A Eindhoven c'è stato un confronto molto intenso, molto agitato negli spogliatoi dove Conte, che fino all'anno scorso aveva tutti con la testa bassa, lì qualcuno invece ha alzato la testa rispondendo all'allenatore: "E quindi?", gli ha detto...»

(Fonte: Pressing)