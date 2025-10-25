Un'altra prestazione maiuscola, l'ennesima di questo primo scorcio di campionato. Questa volta in una cornice speciale, San Siro, e contro la capolista, il Milan. Davanti a un Pallone d'Oro come Modric. Ebenezer Akinsanmiro non smette di stupire, e anche in questa occasione è risultato uno dei migliori in campo. Corsa, agonismo, inserimenti, il tutto impreziosito dall'assist per il gol di Nzola. 21 anni ancora da compiere, al suo primo anno in Serie A il centrocampista nigeriano sta giocando con la tranquillità di un veterano, dimostrando tutte le qualità mostrate nel settore giovanile dell'Inter. E lanciando messaggi sempre più chiari al club nerazzurro.