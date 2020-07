Inter, su Alaba piomba il Manchester City: Guardiola insiste, ma ci sono due ostacoli

Non mancano di certo le pretendenti per David Alaba: il difensore austriaco non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco, in scadenza il 30 giugno 2021, e diversi club sono pronti ad approfittarne. Oltre all’Inter, sul giocatore sarebbe forte l’interesse del Manchester City del suo ex tecnico Pep Guardiola, come sottolinea Tuttosport:

“E’ Alaba il primo obiettivo del City per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Guardiola, che lo ha avuto al Bayern, lo potrebbe utilizzare soprattutto da esterno sinistro, mentre al centro della difesa aumentano esponenzialmente le quotazioni di Eric Garcia. A sinistra al momento Pep ha le opzioni Mendy e Zinchenko, ma è chiaro che le fasce difensive saranno i primi reparti da rinforzare. Alaba, peraltro, può diventare una valida alternativa al centro della difesa.

Tra la volontà del City e un affare possibile, comunque, rimangono due ostacoli. Il primo è che in base a quanto riportato nelle scorse settimane a quanto pare Alaba preferirebbe proseguire la sua carriera da centrale, il secondo naturalmente è che il City all’inizio della settimana prossima ha uno snodo fondamentale con la sentenza del Tas sul Fair Play finanziario“.