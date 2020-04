Juventus, è Alex Sandro la chiave per arrivare a Icardi: il PSG ci pensa, l’Inter…

Mauro Icardi rimane il grande obiettivo per l’attacco della Juventus per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, i bianconeri potrebbero aver individuato la contropartita giusta per convincere il Paris Saint-Germain: “Paratici ha un rapporto ottimo con Leonardo e i due hanno già accennato al futuro del centravanti argentino. […] Leonardo però potrebbe comunque riscattarlo dall’Inter a un buon prezzo, che siano i 70 milioni fissati o gli 85 a cui una clausola farebbe salire la cifra in caso di successiva cessione a un club italiano, e poi provare a piazzarlo sul mercato. Cosa semplice, visto che avrebbe già l’acquirente pronto: la Juventus, appunto“.

CONTROPARTITE – “Il Paris Saint-Germain non ha alcun interesse a fare un favore alla società bianconera, dunque se riscatterà Icardi per cederlo, lo farà per ricavarne una plusvalenza o per arrivare a giocatori considerati importanti per il proprio progetto. Tra questi c’è sicuramente Miralem Pjanic, ma al dg brasiliano piacciono tanto anche Paulo Dybala e Douglas Costa. E gli piace anche Alex Sandro, al quale sta pensando per sostituire il prossimo svincolato Laynvin Kurzawa“.

LA CHIAVE – “Dire addio ad Alex Sandro sarebbe un sacrificio, ma potrebbe valerne la pena. E’ chiaro che uno scambio alla pari tra il brasiliano e Icardi sarebbe improponibile, ma proprio la plusvalenza permetterebbe alla Juventus di ammortizzare un eventuale conguaglio“.