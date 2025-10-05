I due giornalisti di Mediaset si sono confrontati sull'allenatore del Milan e sulle rivali nerazzurre

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 17:16)

A Massimo Callegari, su Mediaset, hanno chiesto se Allegri è l'allenatore più bravo che c'è in Serie A dato come sta riuscendo a valorizzare il suo Milan. Il giornalista ha risposto con un: "No, anche Conte, Gasperini e Fabregas stanno facendo bene. E Chivusta arrivando".

A Riccardo Trevisani è stata sottoposta la stessa domanda a proposito del tecnico rossonero e lui ha risposto: "No, non è il più bravo perché c'è ancora Antonio Conte in Serie A. E poi perché le ultime annate (alla Juve.ndr) erano state veramente pessime". E sulla Juve il giornalista ha aggiunto: "Il problema della Juve? La riprogrammazione, da anni non riesci a riorganizzarsi dopo i disastri del triennio di Allegri, dopo che ha fatto malissimo Thiago Motta e anche con Tudor le cose non stanno migliorando anche per qualche scelta non troppo indovinata".

Il pronostico — I due hanno fatto anche un pronostico sulle squadre rivali dell'Inter che giocheranno oggi: Juve-Milan e Napoli-Genoa. Per Callegari sarà pari (1-1) a Torino e la squadra di Conte batterà il Genoa in casa due a uno. Anche per Trevisani la formazione azzurra vincerà, due a zero, ma ha anche pronosticato la vittoria di Allegri all'Allianz Stadium per due a uno contro la formazione di Tudor.

(Fonte: Mediaset)