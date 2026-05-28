Dopo i contatti continui e i segnali positivi delle scorse ore, la trattativa ha subito l'accelerazione decisiva: le novità

Marco Astori Redattore 28 maggio - 18:20

Massimiliano Allegri è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. Lo riporta Gianluca Di Marzio, che spiega come il tecnico toscano sia il prescelto del presidente Aurelio De Laurentiis: "Dopo i contatti continui e i segnali positivi delle scorse ore, la trattativa ha subito l'accelerazione decisiva: le parti hanno definito totalmente l'intesa sulla base di un contratto biennale. La volata con Vincenzo Italiano si è conclusa con il successo dell'allenatore toscano, ormai pronto a raccogliere l'eredità di Antonio Conte.

Trovata l'intesa verbale totale con Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra, adesso è partita a tutti gli effetti la consueta macchina burocratica. Gli avvocati e gli uomini mercato del club sono già al lavoro per la stesura materiale dei contratti e per formalizzare nero su bianco tutti i dettagli dell'accordo raggiunto a voce.

Prima di poter arrivare al momento delle firme e ai consueti annunci ufficiali, c'è un ultimo passaggio formale da completare. Allegri e il suo entourage dovranno infatti risolvere ufficialmente il contratto con il Milan. Una volta archiviata definitivamente la pratica rossonera e sistemati i dettagli formali, l'allenatore toscano metterà la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Napoli. L'era post-Conte, ormai, ha il suo nuovo condottiero".