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Chivu: “Bisogna essere orgogliosi dell’Inter. Pensiamo a essere uniti: ai ragazzi serve”

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Il tecnico nerazzurro ha mandato un messaggio ai tifosi nerazzurri tramite il podcast Inter Connection
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Mister Chivuè intervenuto con un messaggio ai festeggiamenti del finale di stagione di Inter Connection, il podcast con Alfio Musmarra. L'allenatore nerazzurro ha ribadito ancora una volta quanto sia importante l'orgoglio nerazzurro dopo i due trofei, Coppa Scudetto e Coppa Italia, appena conquistati.

Inter Chivu
Getty Images

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«Non bisogna mai dimenticare quello che rappresentiamo - ha detto in un video messaggio per ringraziare dell'invito all'evento al quale non ha potuto prendere parte - quello che abbiamo ereditato e quello che vogliamo lasciare ai nostri figli per il futuro. Ecco, conta questo».

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«Conta l'amore, la passione, conta quello che è il percorso. Consapevoli del fatto che c'è solo un vincitore. A volte, spesso, lo siamo stati noi. A volte hanno vinto gli altri. Bisogna essere orgogliosi di quello che rappresentiamo, di quello che sono questi due colori meravigliosi, il nero e l'azzurro, della storia di questa società. Passiamo più tempo a pensare a noi, a pensare a quella che è l'unità di un ambiente che veramente ci dà tanto e di cui questi ragazzi hanno sempre bisogno nel bene e nel male. Amala, sempre», ha concluso.

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