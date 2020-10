TS – Inter-Alonso, un dettaglio fa sperare: colpo last minute a una condizione

Prima la Lazio, poi il rush finale di mercato con le ultime 24 ore. Ore caldissime in casa Inter tra campo e mercato. Per chiudere in bellezza il sogno sarebbe Marcos Alonso ma – come spiega Tuttosport – c’è poco tempo per chiudere l’affare. A far sperare i nerazzurri la mancata convocazione dello spagnolo ieri per la sfida vinta dal Chelsea di Lampard contro il Crystal Palace. I Blues non hanno ancora aperto al prestito ma se dovessero farlo, l’Inter è pronta a piazzare il colpo last-minute.

In uscita, difficile che si concretizzi l’addio di un big tra Skriniar, Perisic e Brozovic: sul primo c’è sempre il Tottenham mentre la coppia di croati piace al Paris-Saint Germain. Intanto domani arriveranno due ufficialità: il prestito di Pirola al Monza e l’arrivo di Darmian dal Parma.