Altobelli a Inter TV: “L’Inter ha fatto buoni acquisti. Speriamo che Arnautovic…”

Altobelli, presente a San Siro per Inter-Monza, ha condiviso ai microfoni di Inter TV le sensazioni per la nuova stagione dei nerazzurri: "L'inizio di un altro campionato, non potevo non venire. Speriamo di vedere una bella partita e soprattutto penso che l'Inter abbia fatto una buona squadra. Dovremo fare un bel campionato".