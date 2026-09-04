Il commento di Carlo Alvino, giornalista, sul Napoli in vista della sfida contro l'Inter: "Basta con i complessi d'inferioritÃ "
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Carlo Alvino, giornalista, ha lanciato un messaggio deciso, nel corso del suo editoriale 'Dillo ad Alvino', nei confronti del pessimismo che sta accompagnando la vigilia del Napoli in vista della sfida di domani contro l'Inter.
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Il Napoli, infatti, ha perso contro il Como sabato scorso e, in caso di altro passo falso, andrebbe a -6 dall'Inter dopo appena tre partite di campionato.
«Sono personalmente stanco del disfattismo strisciante che sento in giro in vista di domaniÂ», ha affermato Alvino, rivolgendosi in particolare a chi considera giÃ segnata la partita e vede gli azzurri partire senza possibilitÃ contro lâ€™Inter. CONTINUA A LEGGERE
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