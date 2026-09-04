Il commento di Carlo Alvino, giornalista, sul Napoli in vista della sfida contro l'Inter: "Basta con i complessi d'inferioritÃ "

Matteo Pifferi
Screenshot 2026-09-03 alle 16.42.51

VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu si ferma con i tifosi: selfie e autografi

Carlo Alvino, giornalista, ha lanciato un messaggio deciso, nel corso del suo editoriale 'Dillo ad Alvino', nei confronti del pessimismo che sta accompagnando la vigilia del Napoli in vista della sfida di domani contro l'Inter.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

FC Internazionale Press Conference
Getty Images

Il Napoli, infatti, ha perso contro il Como sabato scorso e, in caso di altro passo falso, andrebbe a -6 dall'Inter dopo appena tre partite di campionato.

Screenshot 2026-09-04 alle 14.12.28

«Sono personalmente stanco del disfattismo strisciante che sento in giro in vista di domaniÂ», ha affermato Alvino, rivolgendosi in particolare a chi considera giÃ  segnata la partita e vede gli azzurri partire senza possibilitÃ  contro lâ€™Inter. CONTINUA A LEGGERE

Ecco l'ultima protesta di Carlo Alvino

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti